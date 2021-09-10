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В Алексине из-за подгоревшей еды по тревоге подняли пять пожарных расчётов
Фото: Максим Шипилов

В Алексине из-за подгоревшей еды по тревоге подняли пять пожарных расчётов

Увидев задымление в одном из окон пятиэтажки на ул. Ленина, бдительные соседи набрали 112.

В Алексине, в квартире одного из домов на ул. Ленина, произошло задымление. На место были направлены пять пожарных расчётов. По прибытию на место выяснилось, что причиной произошедшего стала подгоревшая на плите пища. 

Никто не пострадал. По словам соседей, владельцы квартиры, где произошёл инцидент, злоупотребляют алкоголем.

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