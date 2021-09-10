Банк России выпустил монету в честь 200-летия Ф. М. Достоевского

Она выполнена из серебра и отчеканена ограниченным тиражом в 3000 штук.

В этом году отмечается 200-летний юбилей великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. К этому событию Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля. Тираж монеты – 3000 штук, уточнили в Тульском отделении Банка России.

На монете рельефное изображение Ф. М. Достоевского, рукописный текст, свеча и книга на фоне вида Санкт-Петербурга, выполненные в технике лазерного матирования. Внизу – факсимиле подписи писателя и годы его жизни.

В детские годы Федор Михайлович часто бывал в селе Даровом, отцовском имении. В то время село относилось к Каширскому уезду Тульской губернии, а сегодня это Зарайский район Подмосковья. Спустя годы детские воспоминания о Даровом нашли свое отражение в таких произведениях, как «Мужик Марей», «Братья Карамазовы», «Бедные люди», «Идиот».