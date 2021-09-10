В День города туляки смогут отправить почтовый привет с Казанской набережной

Фото: пресс-служба «Почты России».

В субботу, 11 сентября, с Казанской набережной туляки и гости города смогут отправить открытки в любую точку мира. Для этого «Почта России» откроет выездное отделение и установит специальный почтовый ящик.

Будет представлена полная коллекция почтовых открыток, выпущенных в 2021 году в честь города и области. Выпуск открыток приурочен к важным событиям региона: 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна», забег «Тульский марафон», 150-летие тульской городской почты, пятилетие Тульского суворовского военного училища, День города.

Дополнительно к выпуску открыток изготовлены сувенирные штемпели. Посткроссеры, филателисты и просто любители почтовой атрибутики смогут пополнить свои коллекции художественными марками, сувенирными наборами почтовых карточек и открыток.