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«Накажи автохама»: на Демидовской плотине водитель «Лады» дважды нарушил ПДД
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: на Демидовской плотине водитель «Лады» дважды нарушил ПДД

Сначала он подъехал к перекрестку по трамвайным путям, а затем проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. Сегодня в нашей рубрике – серебристая «Лада Приора» с госномером У096АН71.

В четверг, 9 сентября, в 17.23 водитель легковушки сначала подъехал к остановившемуся на Демидовской плотине потоку машин по трамвайным путям встречного направления, а затем проигнорировал красный сигнал светофора.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Место
ТулаДемидовская плотина
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