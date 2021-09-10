Омбудсмен Татьяна Ларина посетила молодую маму с новорожденным малышом в СИЗО

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области проверила условия содержания женщин в следственном изоляторе № 1.

Совместно со старшим помощником прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Андреем Надеждиным региональный омбудсмен Татьяна Ларина посетила камеры отделения для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных женщин и оценила материально-бытовые условия, созданные в учреждении.

Особое внимание Татьяна Ларина и Андрей Надеждин уделили женщинам, которые находятся в СИЗО-1 совместно с новорожденными детьми. Проверяющие посетили все камеры, где содержатся женщины, и ответили на имеющиеся у них вопросы.

Начальник СИЗО № 1 Юрий Медведев рассказал, что в следственном изоляторе содержится женщина с новорожденным ребенком. Она находится в отдельной камере, где ей обеспечены все необходимые условия.

Татьяна Ларина и Андрей Надеждин пообщались с молодой мамой, поинтересовались здоровьем малыша и наличием предметов, необходимых для проживания. Татьяна Ларина пожелала женщине скорейшего освобождения и возможности воспитывать малыша вне стен пенитенциарного учреждения.