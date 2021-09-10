С начала года более 6000 туляков занялись инвестированием

По состоянию на начало августа жители Тульской области открыли почти 43,5 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). А с начала года число участников биржевого рынка пополнили более 6000 туляков.

Торговый оборот по ИИС составил более 1 млрд рублей – таковы данные Московской биржи. Сегодня многие банки активно предлагают клиентам открыть счета для торговли на бирже. Для этого не нужно приходить в офис, достаточно скачать специальное мобильное приложение и сразу получить доступ к фондовому рынку.

Привлекательность ИИС растет еще и благодаря возможности получения налоговых вычетов. Банк России заинтересован в том, чтобы начинающие игроки на фондовом рынке оценивали все риски и принимали взвешенные решения. Чтобы приобретать более сложные и рискованные финансовые инструменты, с октября этого года неквалифицированные инвесторы будут проходить специальное тестирование в брокерской компании.

Как сообщает тульское отделение Банка России, без тестирования новичкам по-прежнему будет доступен широкий круг продуктов с невысоким уровнем риска: государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации с высоким рейтингом, акции надежных российских и иностранных компаний, паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов.