С начала года более 6000 туляков занялись инвестированием
Жители Тульской области открыли более 43 000 индивидуальных инвестиционных счетов.
По состоянию на начало августа жители Тульской области открыли почти 43,5 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). А с начала года число участников биржевого рынка пополнили более 6000 туляков.
Торговый оборот по ИИС составил более 1 млрд рублей – таковы данные Московской биржи. Сегодня многие банки активно предлагают клиентам открыть счета для торговли на бирже. Для этого не нужно приходить в офис, достаточно скачать специальное мобильное приложение и сразу получить доступ к фондовому рынку.
Привлекательность ИИС растет еще и благодаря возможности получения налоговых вычетов. Банк России заинтересован в том, чтобы начинающие игроки на фондовом рынке оценивали все риски и принимали взвешенные решения. Чтобы приобретать более сложные и рискованные финансовые инструменты, с октября этого года неквалифицированные инвесторы будут проходить специальное тестирование в брокерской компании.
Как сообщает тульское отделение Банка России, без тестирования новичкам по-прежнему будет доступен широкий круг продуктов с невысоким уровнем риска: государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации с высоким рейтингом, акции надежных российских и иностранных компаний, паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов.