Труп кимовчанки в ковре: уголовное дело передано в суд
Тело женщины, завернутое в ковер, неделю пролежало около помойки.
В Кимовском районе 42-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, ночью 28 июня ранее судимый обвиняемый [грабеж, угроза убийством, кража] распивал алкоголь с сожительницей. Приревновав, он жестоко ее избил. От полученных повреждений 44-летняя потерпевшая скончалась.
«С целью скрыть следы преступления мужчина завернул тело в ковер и отнес к мусорным контейнерам, расположенным у соседнего дома, где оставил в кустах. 7 июля тело женщины было обнаружено», – сообщили Myslo в областной прокуратуре.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
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