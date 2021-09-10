Труп кимовчанки в ковре: уголовное дело передано в суд

Тело женщины, завернутое в ковер, неделю пролежало около помойки.

В Кимовском районе 42-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 28 июня ранее судимый обвиняемый [грабеж, угроза убийством, кража] распивал алкоголь с сожительницей. Приревновав, он жестоко ее избил. От полученных повреждений 44-летняя потерпевшая скончалась.

«С целью скрыть следы преступления мужчина завернул тело в ковер и отнес к мусорным контейнерам, расположенным у соседнего дома, где оставил в кустах. 7 июля тело женщины было обнаружено», – сообщили Myslo в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.