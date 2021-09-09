Туляков приглашают поучаствовать в забеге «Кросс нации»

Фото из архива Myslo.

18 сентября Тула присоединится ко Всероссийскому дню бега — «Кросс нации — 2021». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



Тысячи любителей легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России. Участие в забеге бесплатно, на маршруте предусмотрено три дистанции: 500, 1000 и 4000 метров.

В Туле забег пройдет в Центральном парке.

Чтобы принять в нем участие, нужно пройти предварительную регистрацию. Мандатная комиссия будет работать на Центральном стадионе «Арсенал» на Восточной трибуне (комната 109). Время работы:

15, 16, 17 сентября с 10.00 до 17.00,

18 сентября с 9.00 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Телефон для справок 35-92-47.