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Туляков приглашают поучаствовать в забеге «Кросс нации»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в забеге «Кросс нации»

Для участия в забеге нужна предварительная регистрация.

18 сентября Тула присоединится ко Всероссийскому дню бега — «Кросс нации — 2021». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Тысячи любителей легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России. Участие в забеге бесплатно, на маршруте предусмотрено три дистанции: 500, 1000 и 4000 метров.

В Туле забег пройдет в Центральном парке.

Чтобы принять в нем участие, нужно пройти предварительную регистрацию. Мандатная комиссия будет работать на Центральном стадионе «Арсенал» на Восточной трибуне (комната 109). Время работы:

  • 15, 16, 17 сентября с 10.00 до 17.00,
  • 18 сентября с 9.00 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Телефон для справок 35-92-47.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 +1
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