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На ул. Кирова в Туле автобус врезался в легковушку
Фото пользователя Curcuma.

На ул. Кирова в Туле автобус врезался в легковушку

Автоавария произошла рядом со школой.

Утром 8 сентября на ул. Кирова в Туле произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщила пользователь нашего сайта Curcuma.
 
Судя по повреждениям и положению транспортных средств, автобус № 21 следовал по ул. Кирова в направлении к скверу, а легковушка могла выезжать с прилегающей территории.
 
На момент публикации новости из-за участников автоаварии образовалась пробка в обе стороны движения.
 
По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:13 +6
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