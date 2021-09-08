Фото пользователя Curcuma.
На ул. Кирова в Туле автобус врезался в легковушку
Автоавария произошла рядом со школой.
Утром 8 сентября на ул. Кирова в Туле произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщила пользователь нашего сайта Curcuma.
Судя по повреждениям и положению транспортных средств, автобус № 21 следовал по ул. Кирова в направлении к скверу, а легковушка могла выезжать с прилегающей территории.
На момент публикации новости из-за участников автоаварии образовалась пробка в обе стороны движения.
По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
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