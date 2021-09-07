Врач-нарколог расскажет, как уберечь близких от «зеленого змия»

В среду, 8 сентября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет онлайн-эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный ко Всероссийскому дню трезвости.

С пользователями будет беседовать врач психиатр-нарколог Тульского областного наркологического диспансера Ксения Разумовская. Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.