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«Накажи автохама»: водитель пикапа устал ждать и развернулся через сплошную

«Накажи автохама»: водитель пикапа устал ждать и развернулся через сплошную

Наглого торопыгу наши читатели запечатлели на проспекте Ленина.

Продолжаем знакомить вас с автохамами оружейной столицы. Сегодня героем нашей спецрубрики стал водитель синего Mitsubishi L200, который, видимо, устал ждать, пока рассосется пробка на проспекте Ленина, и развернулся через две сплошные прямо посреди дороги.

По словам автора видео, всё произошло вечером 7 сентября недалеко от остановки «Ул. Первомайская», напротив «Цветного бульвара». К сожалению, номера машины в кадр не попали.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Место
Тулапроспект Ленина
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