В Донском мужчина лишил жизни отчима: его приговорили к исправительным работам

Фото: архив Myslo.

Кроме этого из заработной платы осужденного 15% будет удерживаться в доход государства.

Судом установлено, что 13 апреля пьяный Владимир К. поссорился с отчимом. Конфликт перерос в драку, и обвиняемый ударил оппонента по лицу. Потерпевший упал, ударился головой о тумбу и чуть позже скончался от полученных повреждений.

Приговором суда Владимиру К. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 9 месяцев, сообщили Myslo в областной прокуратуре.