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В Донском мужчина лишил жизни отчима: его приговорили к исправительным работам
Фото: архив Myslo.

В Донском мужчина лишил жизни отчима: его приговорили к исправительным работам

Кроме этого из заработной платы осужденного 15% будет удерживаться в доход государства.

В Донском местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
 
Судом установлено, что 13 апреля пьяный Владимир К. поссорился с отчимом. Конфликт перерос в драку, и обвиняемый ударил оппонента по лицу. Потерпевший упал, ударился головой о тумбу и чуть позже скончался от полученных повреждений.
 
Приговором суда Владимиру К. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 9 месяцев, сообщили Myslo в областной прокуратуре.
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:20 0
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