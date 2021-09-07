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В Туле из-за короткого замыкания эвакуировали школу
Фото очевидца происшествия

В Туле из-за короткого замыкания эвакуировали школу

На месте работали несколько пожарных расчетов.

Днем 7 сентября в региональное МЧС поступила информация о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) в ЦО № 34 на ул. Болдина в Туле. На место немедленно направили пожарные расчеты. К моменту их прибытия в учебном учреждении проводилась эвакуация.
 
 
«Эвакуированы 1006 человек, из них 60 взрослых. Причина срабатывания АПС — короткое замыкание в электрощитке, без последующего горения. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:30 0
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