В Туле из-за короткого замыкания эвакуировали школу

Фото очевидца происшествия

Днем 7 сентября в региональное МЧС поступила информация о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) в ЦО № 34 на ул. Болдина в Туле. На место немедленно направили пожарные расчеты. К моменту их прибытия в учебном учреждении проводилась эвакуация.

«Эвакуированы 1006 человек, из них 60 взрослых. Причина срабатывания АПС — короткое замыкание в электрощитке, без последующего горения. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.