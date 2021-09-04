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Житель Тульской области избил друга, который не одолжил ему денег

Житель Тульской области избил друга, который не одолжил ему денег

И теперь отправится в колонию общего режима.

В Одоеве местный житель признан виновным в грабеже, сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.
 
Судом установлено, что 11 мая обвиняемый находился в компании товарища в одной из квартир поселка Арсеньево. Мужчина попросил у друга взаймы 1500 рублей, но получил отказ. Этот факт причинил душевную боль обвиняемому, который тут же причинил товарищу боль физическую - дважды ударил по голове. После этого обвиняемый вытащил из брюк поверженного друга 2000 рублей, после чего скрылся.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. 
 
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