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Руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в Тулу вернется тепло

Руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в Тулу вернется тепло

Спойлер: не очень скоро.

Сейчас в Центральной России установилась погода, соответствующая самому концу сентября-началу октября, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:
 
- Сейчас температура на 4-5 градусов ниже своей климатической нормы. Связано такое резкое похолодание с заходом очень холодных воздушных масс с севера. Холодный воздух проник не только в центр европейской территории, но и на юг.
 
По словам Вильфанда, в начале следующей рабочей недели (в понедельник и вторник) ждать тепла еще не стоит. Потепление возможно 9-10 сентября. 
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