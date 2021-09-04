Руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в Тулу вернется тепло

Сейчас в Центральной России установилась погода, соответствующая самому концу сентября-началу октября, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- Сейчас температура на 4-5 градусов ниже своей климатической нормы. Связано такое резкое похолодание с заходом очень холодных воздушных масс с севера. Холодный воздух проник не только в центр европейской территории, но и на юг.

По словам Вильфанда, в начале следующей рабочей недели (в понедельник и вторник) ждать тепла еще не стоит. Потепление возможно 9-10 сентября.