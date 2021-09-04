150 лет тульской почты: «дело весьма полезное»

Хороший повод вспомнить некоторые знаковые события, связанные с городской почтой и знаменитыми туляками.

По примеру Москвы и Санкт-Петербурга

Впервые идею организации почты в Туле предложил губернатору управляющий почтовой связью Тульской губернии еще в 1869 году: «Для доставления жителям Тулы возможности иметь между собой постоянные письменные отношения... не признаете ли Вы нужным учредить городскую почту в Туле».

Речь шла об организации именно городской почты, по губернии почтовое сообщение действовало еще со времен Петр I. Идея городской почты уже не была чем-то революционным. Первая в России городская почта учреждена в Санкт-Петербурге еще в 1833 году. Однако губернатор Шидловский посчитал это предложение преждевременным: «расходы на открытие не покроются доходами».

Только спустя два года «Тульские губернские ведомости» известили о том, что в Туле учреждается «городская почта для письменных сношений жителей». Управляющий губернской почтовой связью оказался человеком настойчивым и последовательным. Он обратился с письмом и к новому губернатору – Юлию Константиновичу Арсеньеву. Юлий Константинович нашел устройство городской почты в Туле делом весьма полезным и предлагал, «чтобы учреждение это принесло жителям действительную услугу, необходимо установить доставку писем не менее двух раз в день, и вместе с тем увеличить число имеющихся теперь почтовых ящиков, устроив для городской почты по примеру Санкт-Петербурга и Москвы особые ящики».

До того даже переслать простую записку в другой конец Тулы было довольно сложно. Люди были вынуждены самостоятельно изыскивать способы для передачи друг другу писем, а возможность содержать посыльных для доставки писем, конечно, была не у всех. Поэтому в городской почте испытывали потребность все слои населения. Такое пустяшное с нынешней точки зрения нововведение стало настоящим улучшением качества жизни.

Кстати, в 1869 году в России была впервые открыта подписка через почту на периодические издания. А в 1872 году поступили в обращение первые в России почтовые открытки.

Лев Толстой против почтальона

Почтовое сообщение оказалось причиной и последнего появления Толстого в Туле. Известно, что у себя в Ясной Лев Николаевич сам любил ходить на станцию Засека за почтой – несколько километров туда, потом обратно – хорошая физическая нагрузка. В связи с Толстым в почтово-телеграфном отделении Ясенки было разрешено даже осуществлять прием международных телеграмм.

Но в Тулу великого писателя привело уголовное дело против яснополянских крестьян. Оно возникло по жалобе почтальона, который вез на ямщике почту, где среди писем был денежный пакет на 500 рублей, и повстречался с ехавшими навстречу крестьянами Денисовыми. Почтальон посчитал, что его пытались ограбить и даже отняли револьвер. Однако адвокат Гольденблат, которого Толстой всегда просил прийти на помощь в подобных ситуациях, обратил на суде внимание, что это случилось в дни широкой масленицы, когда все на Руси веселятся и далеки от преступлений. Драка же случилась из-за того, что никто не хотел уступать дорогу. Неподалеку ехал обоз из тридцати возов, но почтальон никому не пожаловался, что его пытались ограбить и отняли револьвер.

Весть о том, что в суде присутствует сам Толстой, быстро разлетелась по городу, и пустовавший было зал моментально заполнился публикой. Помощник прокурора, когда говорил речь, вообще переволновался настолько, что его лицо стало красным. Если бы не присутствие Толстого, мнимым налетчикам грозило несколько лет каторги. А так дело свелось к «простому буйству». Судебная палата Денисовых оправдала.

Кстати, после уходя Толстого из Ясной Поляны, редакция одной американской газеты прислала письмо с оплаченным ответом на 300 рублей (огромные тогда деньги), с бесцеремонной просьбой, чтобы Софья Андреевна сама рассказала причины ухода ее мужа. Графиня, разумеется, оставила письмо без ответа, и американцы еще долго вели переписку с Тульской почтой о возврате денег.

Письма на волах

На нерасторопность почты жаловались во все времена.

«Насколько обременены работой почтово-телеграфные служащие перед праздником можно судить хотя бы по такому факту, – писала «Тульская молва» в 1913 г. – Письма, адресованные из Москвы одному из тульских обывателей и отправленное оттуда 21 декабря, миновав Тулу, пришло 23 декабря в Херсон. В Тулу письмо пришло только 26 декабря и вручено адресату 27 декабря».

А вот в пределах губернии письмо из Белева шло до Тулы девять дней, в то время как из Москвы доходило за два дня. А из села Сергиевского, нынешнего Плавска, вообще шло две недели. «На волах, что ли, перевозят почту? – удивлялись в Туле.

30 июля 1908 г. в тульской почтово-телеграфной конторе было получено письмо из Франции с таким адресом: М.-ге Маире де Тоула, что в переводе на русский означало г. Тульскому городскому голове. Однако почтовые чиновники распорядились послать это письмо на Киевскую улицу в магазин шляп м-м Мари. «Хоть и с ошибкой, но оригинально», – отмечала «Тульская молва».

Филателист Руднев

Одним из самых известных тульских коллекционеров почтовых марок был командир крейсера «Варяг», адмирал Всеволод Руднев. Он начал собирать марки еще во время своего первого заграничного плавания в 1878 году. Всеволоду Федоровичу удалось собрать почти все выпуски марок вплоть до 1900 года. Особенно много у него было марок французских и английских колоний. В 1904 году, когда он возвращался на родину после боя в Чемульпо, среди других полученных в разных портах подарков была полная коллекция марок африканских колоний Франции, преподнесенная на серебряном блюде в порту Джибути. К тому времени Руднев был известным филателистом не только в России, но и в Европе.

После смерти адмирала его коллекция перешла к сыну Николаю Всеволодовичу, который после возвращения на родину последние свои годы жил в Туле. Его коллекция марок составляла более 40 000 экземпляров, в которой было очень много по-настоящему раритетных экземпляров.

Кстати, к появлению почтовой марки привели предложения английского создателя современной почты Роуленда Хилла. Первая почтовая марка России вышла в 1857 году.



Кстати о марках

«Все книжные магазины Тульского отделения КОГИЗ организовали продажу коллекционных почтовых марок. Коллекционирование почтовых марок является большим культурным делом. Марка – историко-политический документ эпохи, а коллекция почтовых марок – наглядный подсобный материал для изучения культуры и быта народов, – писал «Коммунар» 28 ноября 1939 г.

Коллекционирование почтовых марок знакомит с политическим строем стран, с их географическими, экономическими, этнографическими и бытовыми особенностями, с языком и историей народов, а также прививает художественный вкус, знакомит с графикой.

С точки зрения педагогической собирание марок имеет большое значение. Коллекционирование почтовых марок требует аккуратности, методического стремления к гармонии и симметрии.

Советские марки знакомят весь мир с замечательными делами великой сталинской эпохи. Расцвет науки и искусства, гиганты социалистической индустрии, героика советских будней – все это отображено на марках СССР. На советских почтовых марках можно увидеть изображения величайших гениев коммунизма Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, пламенных борцов за революцию, выдающихся деятелей нашей партии Дзержинского, Кирова, Фрунзе, Свердлова, изображения великих ученых и писателей: Менделеева и Толстого, Пушкина и Горького, Руставели, Шевченко и Салтыкова-Щедрина. Ряд марок посвящен памяти В. И. Ленина. Восстание декабристов, революция 1905 г., Великая Октябрьская социалистическая революция, гербы СССР и союзных республик, изображения народов СССР, Красная Армия и Военно-морской флот, штурм стратосферы, Челюскинская эпопея, завоевание Северного полюса, беспосадочные перелеты в США тт. Чкалова и Громова, снятие героев-папанинцев со льдины. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка – все это отображено на советских марках.

Весьма важно привить учащимся любовь к собиранию советских почтовых марок. Почтовые марки могут и должны быть использованы как наглядное пособие в школах».

Космический почтальон

Единственный в истории человечества переход из корабля в корабль через открытый космос совершил туляк Евгений Хрунов.

В 1969 году в СССР был осуществлен запуск космического корабля «Союз-4», пилотируемого В. Шаталовым. А через день на корабле «Союз-5» к нему отправились еще три космонавта — командир корабля Б. Волынов, бортинженер, кандидат технических наук А. Елисеев и инженер-исследователь Е. Хрунов. 16 января корабли «Союз-4» и «Союз-5» состыковались. Это была первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей. И впервые на орбите была создана экспериментальная космическая станция с четырьмя космонавтами на борту.

Переход из корабля на корабль должен был проходить через открытый космос. Первым вышел Евгений Хрунов. Это был исторический момент, к которому он готовился много лет, ведь Евгений Хрунов был дублером Алексея Леонова, когда готовился первый выход человека в космос. После Хрунова из корабля вышел Алексей Елисеев и закрыл за собой люк «Союза-5», на борту которого остался командир корабля Борис Волынов.

Через 37 минут они перешли в орбитальный отсек «Союза-4», где Владимир Шаталов помог им снять скафандры. Евгений Хрунов передал письма, телеграммы и газеты, которые вышли уже после старта Шаталова в космос, за что получил шутливое прозвище первого космического почтальона. Газеты, правда, были слегка надорваны. О них, готовясь к выходу в космос, просто забыли. Волынов уже в последний момент спохватился, и засунул почту Хрунову за пояс.



Тульский кремль на почтовой марке

В последние годы знаменитые туляки, памятники истории области не раз становились объектом нанесения на почтовые конверты и марки.

Так, в дни столетия Героя Советского Союза, летчика Николая Токарева состоялась презентация и гашение конверта с изображением Токарева. На печати значились надпись «Тула город-герой», Звезда Героя и памятник защитникам Тулы.

В 2009 году к 250-летию со дня рождения туляка, генерала Дмитрия Дохтурова – героя Отечественной войны 1812 года 500-тысячным тиражом выпустили конверт с его изображением. А в центральном отделении Тульского почтамта состоялось торжественное гашение конверта специальным штемпелем с изображением генерала.

Гашение юбилейного почтового конверта и марки, выпущенных по заказу Почты России и посвященных 300-летию начала государственного оружейного производства в Туле, приуроченное к открытию нового Музея оружия прошло в Туле в 2012 году.

Конечно же, не был обойден вниманием и тульский кремль. Специальное гашение марки «Тульский кремль» из 6-го выпуска стандартных почтовых марок РФ, где были представлены марки с 12 кремлями городов России прошло в 2009 году. Гашение тульской марки и всего спецблока производилось одновременно во всех двенадцати городах, представленных на блоке. Для гашения был изготовлен штемпель, действующий всего один день.

Гашение почтовой марки, посвященной 500-летию Тульского кремля, состоялось в 2020 году. Первый экземпляр выпущенной марки был передан на хранение в Тульское музейное объединение. В сентябре 2020 года во время главных торжеств гости региона могли отправлять прямо из Тульского кремля почтовые открытки с тематической маркой на память себе и своим близким. Всего было выпущено 25 тысяч юбилейных марок номиналом 120 рублей, которые продавались в почтовых отделениях всей страны.