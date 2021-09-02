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Подробности инцидента на тульской свадьбе: жених переехал двух подружек невесты

Подробности инцидента на тульской свадьбе: жених переехал двух подружек невесты

Заявление написала только одна из потерпевших.

Стали известны подробности происшествия, которое случилось 24 августа в Туле. В тот день в одном из кафе Зареченского района молодожены отмечали свадьбу. Жених по какой-то причине решил покинуть праздник, сел в машину и собрался уезжать. Ему преградили путь знакомые и подруги невесты, и мужчина совершил наезд на двух девушек. Одна из пострадавших получила серьезные травмы и была доставлена в Ваныкинскую больницу, другая отделалась легкими повреждениями, сообщает «Тульская пресса».

По нашим данным, жених скрылся с места ДТП, но позднее его нашли правоохранители.

– Полиция выясняет обстоятельства происшествия, проводит процессуальную проверку, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Уголовное дело пока не возбуждено, так как нет заключения о тяжести нанесенного вреда.

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сегодня, в 14:18 +1
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