Подробности инцидента на тульской свадьбе: жених переехал двух подружек невесты

Стали известны подробности происшествия, которое случилось 24 августа в Туле. В тот день в одном из кафе Зареченского района молодожены отмечали свадьбу. Жених по какой-то причине решил покинуть праздник, сел в машину и собрался уезжать. Ему преградили путь знакомые и подруги невесты, и мужчина совершил наезд на двух девушек. Одна из пострадавших получила серьезные травмы и была доставлена в Ваныкинскую больницу, другая отделалась легкими повреждениями, сообщает «Тульская пресса».

По нашим данным, жених скрылся с места ДТП, но позднее его нашли правоохранители.

– Полиция выясняет обстоятельства происшествия, проводит процессуальную проверку, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Уголовное дело пока не возбуждено, так как нет заключения о тяжести нанесенного вреда.