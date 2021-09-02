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Убийство фитнес-тренера под Тулой: уголовное дело передано в суд

Убийство фитнес-тренера под Тулой: уголовное дело передано в суд

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.

В Щекинском районе 39-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Следствием установлено, что в ночь с 19 на 20 июня обвиняемый в ходе массовой драки на лодочной станции дважды ударил ножом в спину 26-летнего жителя Щекино. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:00 +1
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