Убийство фитнес-тренера под Тулой: уголовное дело передано в суд

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.

В Щекинском районе 39-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в ночь с 19 на 20 июня обвиняемый в ходе массовой драки на лодочной станции дважды ударил ножом в спину 26-летнего жителя Щекино . От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.