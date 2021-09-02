новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: после публикации Myslo водителя автобуса привлекли за нарушение ПДД

«Накажи автохама»: после публикации Myslo водителя автобуса привлекли за нарушение ПДД

В отношении него составили административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.

Ранее мы писали, что очевидец поделился с Myslo записью, на которой видно, как водитель городского автобуса демонстрирует чудеса опасной езды.
 
«Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Туле установлен водитель автобуса МКП «Тулгорэлектротранс», им оказался молодой человек 1996 года рождения. В отношении него инспекторы составили административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования Правил дорожного движения — уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
Очевидец: «А вы говорите, лайнщики нагло ездят. Мастер-класс от Тулгорэлектротранса!»
Дежурная часть
Очевидец: «А вы говорите, лайнщики нагло ездят. Мастер-класс от Тулгорэлектротранса!»
вчера, в 21:03, 75 3211 6
«Накажи автохама»: водитель едва не спровоцировал ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель едва не спровоцировал ДТП
вчера, в 17:20, 14 2265 0
«Накажи автохама»: разворот не туда и не там
Дежурная часть
«Накажи автохама»: разворот не туда и не там
вчера, в 15:20, 15 1688 1
«Накажи автохама»: еще трех резидентов рубрики привлекли к ответственности за нарушения ПДД
Дежурная часть
«Накажи автохама»: еще трех резидентов рубрики привлекли к ответственности за нарушения ПДД
31 августа, в 17:11, 35 2692 7
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:22 +2
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава Роспотребнадзора рассказала, когда Россия достигнет популяционного иммунитета от коронавируса
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда Россия достигнет популяционного иммунитета от коронавируса
Подробности инцидента на тульской свадьбе: жених переехал двух подружек невесты
Подробности инцидента на тульской свадьбе: жених переехал двух подружек невесты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.