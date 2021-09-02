«Накажи автохама»: после публикации Myslo водителя автобуса привлекли за нарушение ПДД

Ранее мы писали, что очевидец поделился с Myslo записью, на которой видно, как водитель городского автобуса демонстрирует чудеса опасной езды.

«Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Туле установлен водитель автобуса МКП «Тулгорэлектротранс», им оказался молодой человек 1996 года рождения. В отношении него инспекторы составили административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования Правил дорожного движения — уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.