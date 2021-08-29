В Туле во время празднования свадьбы жених переехал подругу невесты

Myslo стали известны подробности происшествия, которое случилось 24 августа в Туле. В этот день в одном из кафе Зареченского района молодожены отмечали свадьбу. Жених по какой-то причине решил покинуть праздник, сел в машину и собрался уезжать. Ему преградила путь подруга невесты. Мужчина совершил на нее наезд. Пострадавшая получила серьезные травмы, была доставлена в Ваныкинскую больницу.

По нашим данным, жених скрылся с места ДТП, но позднее его нашли правоохранители.

- Полиция выясняет обстоятельства происшествия, проводит процессуальную проверку, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Уголовное дело пока не возбуждено, так нет заключения о тяжести нанесенного вреда.