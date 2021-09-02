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Смерть солдата из тульской воинской части: проверяется версия о доведении до самоубийства
Фото: «Вести. Воронеж».

Смерть солдата из тульской воинской части: проверяется версия о доведении до самоубийства

Труп 18-летнего парня нашли в лесу.

После смерти 18-летнего призывника Алексея Руди, проходившего службу в Туле, военные следователи организовали доследственную проверку. Одна из версий трагедии — доведение до самоубийства. Об этом пишут «Вести. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления.

Напомним, призывник родом из Воронежской области. Служил в воинской части № 55599 в Тульской области. Тело парня было найдено 22 августа в лесу под Рязанью, где проходили Армейские международные игры. 

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