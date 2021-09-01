«Она отрезала мне ухо и выбросила его в окно»: тулячка рассказала о 4-х днях в плену у неадекватной подруги

Подсудимой вменяют незаконное лишение свободы с применением оружия и опасного для жизни и здоровья насилия.

В клетке 47-летняя Елена Н. держится уверенно, не прячет глаза от камеры, спорит с потерпевшей. Хотя с большей частью обвинения она всё же согласна.

– Всё признаю, кроме того, что удерживала ее насильно дома, — заявляет подсудимая.

Потерпевшая — 42-летняя Марина Б. (имя изменено) до сих пор боится подсудимой, хотя прошло уже три месяца. От ужаса ее мысли путаются, она не может даже четко изложить события тех четырех страшных дней.

– Я познакомилась с Еленой и ее сожителем в апреле, когда они пришли в гости к моему гражданскому мужу Андрею. Вскоре мы с Андреем разругались и я от него съехала. Через некоторое время я стала устраиваться на работу, мне понадобилось забрать у него мои документы. По пути к нему я встретила Лену, она выпивала в компании знакомых. Я рассказала ей, что мне надо забрать документы у бывшего сожителя, и попросила ее помочь. Лена согласилась. Мы с ней вместе пришли к Андрею, он ей отдал документы, и бумаги остались у нее. Вечером 1 июня я пришла к Лене с просьбой отдать мне документы, но она заявила, что у нее их нет. Пригласила к себе в гости, мы выпили. Я стала снова просить отдать документы.

На этой почве между женщинами завязался конфликт. Хозяйка начала избивать свою гостью руками и ногами. За этим безучастно наблюдал сожитель Елены Н. Жертва не оказывала никакого сопротивления:

– Я думала, если буду сопротивляться, Лена еще больше разозлится и мне станет хуже. Она говорила, что за такое мое поведение я буду ее рабыней и буду убираться у нее в доме, а если откажусь, то она убьет меня. Она физически сильнее, ранее уже была судима, и угрозы ее я восприняла реально, — рассказывает потерпевшая.

Жестоко избив лежавшую на полу гостью, Елена схватила ее за кофту и кинула на кровать.

Потом взяла нож, оттянула ей правое ухо, отрезала его и выкинула в открытое окно.

По словам потерпевшей, никакой медицинской помощи ей оказано не было, в распоряжении были только влажные салфетки.

Всё это происходило в коммунальной квартире, но соседи ничего не слышали.

Даже в тот момент, когда мучительница ей отрезала ухо, Марина не кричала – боялась, что ее убьют.

После подсудимая закрыла «рабыню» в комнате на ключ и ушла в соседнюю комнату к своему сожителю. В последующие дни, по словам потерпевшей, Елена заходила к ней несколько раз, угрожала убийством и напоминала, чтобы та вела себя тихо. Воды приносила, еды — нет. По нужде — в ведро.

Жертву никто всё это время не искал: с сожителем она в ссоре, мама живет в области и ежедневно они не созванивались. Сколько бы еще удерживала пленницу Елена у себя дома, неизвестно. Спастись Марине помогла только слепая уверенность хозяйки комнаты в своей власти над избитой жертвой.

Елена Н. планировала сдать жилплощадь и 4 июня привела в комнату потенциальных квартирантов. Те увидели лежавшую на кровати женщину. Улучив момент, Марина попросила забрать ее отсюда. Супруги помогли женщине добраться до дома, вызвали скорую. Марину отвезли в больницу.

Помимо травматической ампутации уха у жертвы сломаны восемь ребер и множественные гематомы по всему телу. По ее словам, некоторые синяки не прошли до сих пор.

Подсудимая уверяла суд, что не удерживала свою гостью в плену:

– Да ты липучка! Как я могла тебя закрыть, если тебя не выгонишь?! На двери комнаты не было замка! Ты могла из нее выходить, в туалет и ванную ходила. Водку со мной потом пила! Я тебя звала со мной в магазин пойти, но ты отказалась, — кричит на потерпевшую из клетки Елена Н. — Я не брала твои документы. И мужика твоего впервые вижу. Ты сама бумаги забрала у него и потеряла где-то...

Потерпевшая тихо отмалчивается. Ей тяжело дышать — переломанные ребра до конца не зажили. Подсудимая этим пользуется, перебивает и активно настаивает на том, что она не удерживала Марину и никаких документов не забирала.

Вызванные в суд супруги, спасшие Марину Б., на заседание не явились. По этой причине рассмотрение дела было отложено для повторного вызова свидетелей.

Также суд продлил подсудимой срок содержания под стражей еще на два месяца.