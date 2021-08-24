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Срочника, проходившего службу в Туле, нашли мертвым под Рязанью
фото: Вести Воронеж.

Срочника, проходившего службу в Туле, нашли мертвым под Рязанью

Родные 18-летнего парня считают, что его убили.

Призывника Алексея Руди, проходившего службу в Туле, из Таловского района Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа, пишут воронежские СМИ. По словам родственников погибшего, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области. 

Как рассказали родные Алексея, он созванивался с мамой накануне и сказал, что всё хорошо. Но уже утром позвонил командир части и сообщил о смерти срочника. Родные уверены, что парня убили, хотя военные якобы придерживаются другой версии.
 
По словам дяди, Алексей хотел пойти в армию, но спустя несколько месяцев службы, сказал родным, что это была его ошибка. Якобы парень хотел, чтобы служба быстрее закончилась. 
 
Официального комментария от военных о трагедии пока нет.
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