Срочника, проходившего службу в Туле, нашли мертвым под Рязанью

фото: Вести Воронеж.

Призывника Алексея Руди, проходившего службу в Туле, из Таловского района Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа, пишут воронежские СМИ. По словам родственников погибшего, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области.

Как рассказали родные Алексея, он созванивался с мамой накануне и сказал, что всё хорошо. Но уже утром позвонил командир части и сообщил о смерти срочника. Родные уверены, что парня убили, хотя военные якобы придерживаются другой версии.

По словам дяди, Алексей хотел пойти в армию, но спустя несколько месяцев службы, сказал родным, что это была его ошибка. Якобы парень хотел, чтобы служба быстрее закончилась.

Официального комментария от военных о трагедии пока нет.