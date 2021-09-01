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Тулячка обокрала мужчину в сауне

Тулячка обокрала мужчину в сауне

В полиции по данному факту проводится проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 35-летний потерпевший распивал алкоголь в сауне в компании со случайной знакомой. Перебрав с алкоголем, мужчина не заметил, как женщина утащила его золотую цепочку, после чего покинула сауну.

Стражи порядка довольно быстро сумели установить подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя безработная ранее судимая тулячка. Сейчас женщина задержана, цепочка возвращена владельцу, по данному факту проводится проверка. 

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