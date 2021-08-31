В Туле ребенок пострадал в ДТП
Водитель легковушки совершил наезд на 12-летнего велосипедиста.
Вчера, 30 августа, на улице Баженова в Туле произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Гоставтоинспекции.
В 19.10 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате аварии подросток получил различные травмы и был госпитализирован.
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