В Туле ребенок пострадал в ДТП

В результате аварии подросток получил различные травмы и был госпитализирован.

В 19.10 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Вчера, 30 августа, на улице Баженова в Туле произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Гоставтоинспекции.