новости
новости
Регистрация
«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения Visit Tula для туристов

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения Visit Tula для туристов

Теперь у пользователей появилась возможность слушать аудиогид в самом приложении, оставлять отзывы о любом туристическом объекте и выставлять ему оценку.

«Ростелеком» совместно с комитетом Тульской области по развитию туризма выпустил обновленную версию мобильного приложения Visit Tula для путешественников. Специалисты «Ростелекома» приняли участие в разработке программного обеспечения и создании нового визуального облика платформы. Теперь у пользователей появилась возможность слушать аудиогид в самом приложении, а также оставлять отзывы о любом туристическом объекте и выставлять ему оценку.
Кроме того, мобильное приложение Visit Tula пополнилось цифровым помощником — чат-ботом на основе искусственного интеллекта.
Это позволило минимизировать время ожидания ответа для пользователей и в формате диалога информировать туристов об отдыхе в Тульской области.
Мобильное приложение Visit Tula было запущено в конце 2019 года. Оно знакомит пользователей с достопримечательностями, музеями и парками тульского края, рассказывает о предстоящих культурных, спортивных и других событиях в регионе. Здесь можно найти места расположения туристско-информационных центров, парковок, вокзалов, автостанций, гостиниц, кафе и ресторанов, пунктов проката, определить зоны Wi-Fi и многое другое.
 
Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:
 

Лариса Соломатина

– В настоящее время всё сильнее растет конкуренция между регионами в сфере туризма. Чтобы гостям было комфортно на тульской земле, мы постоянно развиваем сервисы и повышаем качество оказываемых услуг. Совсем недавно на туристическом портале visittula.com был запущен чат-бот. Сейчас этот электронный помощник появился и в мобильном приложении. Также в мобильном приложении стало возможным оставлять обратную связь. Для нас это очень важно, так как позволяет более адресно и оперативно отвечать на запросы туристов.

 
В мобильном приложении Visit Tula зарегистрированные пользователи могут получать скидки и бонусы у партнеров программы лояльности при посещении экскурсий, а также в ресторанах, кафе, гостиницах и на других объектах туриндустрии, которые прошли добровольную сертификацию «Одобрено VISITTULA.COM» и подтвердили высокий уровень качества оказываемых услуг. По мере прохождения сертификации приложение дополняется и другими местами, расположенными на территории Тульской области.
 
В приложении также есть возможность приобретения электронных билетов в музеи и на концертные площадки — при входе достаточно предъявить билет на мобильном устройстве.
 
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
 

Иван Анашкин

– При разработке цифровых сервисов наш главный приоритет — удобство и комфорт пользователя. Мобильное приложение Visit Tula — надежный помощник для путешественников по Тульскому региону. Причем не только для россиян, но и для иностранных гостей — приложение доступно на русском и английском языках. На интерактивной карте можно определять свое местоположение, строить передвижения с расчетом временных затрат. А теперь еще появилась возможность в самом приложении слушать аудиогид о достопримечательностях. Я уверен, что пользователи по достоинству оценят все преимущества нашего продукта.

Мобильное приложение Visit Tula в 2020 году вошло в топ-10 номинации «Цифровой туризм» Премии Рунета — главной награды интернет-отрасли в России.
 
Загрузить Visit Tula можно в AppStore или Google Play. Продукт интегрирован с различными системами автоматизации и служит также хорошим инструментом для объектов туриндустрии.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:57
Другие статьи по темам
Событие
РостелекомМобильное приложение Visit Tula
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В поселке Иншинский из окна выпал мужчина
В поселке Иншинский из окна выпал мужчина
В Туле ребенок пострадал в ДТП
В Туле ребенок пострадал в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.