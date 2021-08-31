Фото: архив Myslo.
Житель Тульской области ударил друга ножом в бедро
Потерпевший умер от полученной раны спустя пару часов.
В Ясногорском районе 42-летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
По предварительным данным, 29 августа подозреваемый распивал спиртное в компании 34-летнего приятеля. Мужчины поссорились, и подозреваемый после очередного оскорбления в свой адрес схватил нож и ударил товарища в бедро. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.
Другие статьи по темам