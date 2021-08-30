За ДТП с двумя грузовиками на трассе М4 будут судить жителя Старого Оскола
Авария произошла 18 января 2021 года в Веневском районе.
В Веневе в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого здоровью пассажира был причинен тяжкий вред. Прокурор Веневского района Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя города Старый Оскол Белгородской области.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, 18 января 2021 года водитель автопоезда в составе тягача Volvo и полуприцепа KroneVolvo совершил столкновение с задней частью полуприцепа двигавшегося в попутном направлении автопоезда тягача MAN и полуприцепа Schmitz.
Уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по существу.