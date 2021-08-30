Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 114 случаев коронавируса, 108 человек выздоровели, 10 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 248 жителей региона, 43 707 вылечились, 2699 скончались.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: