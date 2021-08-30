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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 114 случаев коронавируса, 108 человек выздоровели, 10 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 248 жителей региона, 43 707 вылечились, 2699 скончались.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:38 0
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