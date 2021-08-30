Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 114 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 114 случаев коронавируса, 108 человек выздоровели, 10 умерли.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 248 жителей региона, 43 707 вылечились, 2699 скончались.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 12:12, 24 1679 -3
28 августа, в 11:31, 9 1829 -3
27 августа, в 11:50, 10 1828 -2
26 августа, в 12:01, 7 1889 -1
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