При столкновении грузовиков в Веневском районе пострадали два человека

Рано утром 18 января на автодороге М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП. На 177-м километре (неподалеку от поселка Рассвет) столкнулись следовавшие в направлении Москвы Volvo FH-TRUCK 4Х2 и MAN TGA.

«В результате ДТП пострадали водитель грузового автомобиля MAN TGA, мужчина 1982 года рождения и его пассажир, женщина 1975 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.