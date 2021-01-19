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При столкновении грузовиков в Веневском районе пострадали два человека

При столкновении грузовиков в Веневском районе пострадали два человека

Автоавария произошла на 177-м км автодороги М-4 «Дон».

Рано утром 18 января на автодороге М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП. На 177-м километре (неподалеку от поселка Рассвет) столкнулись следовавшие в направлении Москвы Volvo FH-TRUCK 4Х2 и MAN TGA.
 
«В результате ДТП пострадали водитель грузового автомобиля MAN TGA, мужчина 1982 года рождения и его пассажир, женщина 1975 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:18 +1
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Место
Веневский районТульская область

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