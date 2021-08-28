Скетчинг, крапивная еда, конструктор стихов и игры на воздухе: полная программа фестиваля «Хомяков home»

Фото ТИАМ

3 и 4 сентября в усадьбе А. С. Хомякова «Богучарово» пройдет третий литературный фестиваль «Хомяков home».

Главная идея и задача фестиваля — вдохнуть жизнь в усадьбу Алексея Степановича Хомякова, славянофила и философа, экспериментатора и изобретателя, поэта и художника.

Центральное событие фестиваля — лаборатории современной поэзии, которые объединяют разные жанры и формы — классические и экспериментальные. Формат двухдневных мини-резиденций позволяет молодым художникам, поэтам и критикам обсудить свои работы с мастерами, вместе создать новые работы и представить их на фестивале. По итогам лабораторий публикуется сборник работ участников.

«Хомяков home. Слова и образы»: 22 молодых поэта прошли конкурсный отбор в лабораторию визуальной поэзии под руководством Леонида Тишкова и в лабораторию поэзии и эссе под руководством Оксаны Васякиной — это значит, что зрителей ожидает непредсказуемый визуальный перформанс и дерзкая поэтическая читка в усадьбе «Богучарово».

Программа фестиваля

2 сентября, Дом Крафта

Открытие выставки Леонида Тишкова «Мифологии. Библиотека художника».

3 сентября, Богучарово

Работа творческих лабораторий под руководством Леонида Тишкова и Оксаны Васякиной.

4 сентября, Богучарово

13:00 — открытие фестиваля.

13:00 — 16:00 — Скетч-сессия в усадьбе от «Простой школы». Ведущие — Софья Сапожникова, Кирилл Зиман: «Мы делаем Сложное и Высокое простым и понятным. Берем знания из классических и современных школ, добавляя свои находки там, где готовых решений нет, а потом оформляем их в виде простых интересных упражнений без зауми и пафоса. Дизайнеры, иллюстраторы, сиджишники и другие творцы прокачивают у нас рисунок, цвет, форму и композицию быстрее, чем в вузах. Бок о бок с теми, кто просто хочет рисовать «для себя». Мы предоставим материалы, но можно приехать со своими. Доступно 20 мест, обязательна предварительная регистрация на TimePad. Для участников будет организован транспорт из Тулы в Богучарово и обратно.

13:00 — 14:00 — Гастрономический мастер-класс «Крапивное чаепитие» с дегустацией проведёт Ольга Венёвцева, заведующая «Крапивенским музеем» (отдел музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»). Поговорим о травяных сборах и варенье, о том, что традиционно заваривали вместе или вместо чая, как заготавливали ягоды и фрукты. И конечно о том, как использовали крапиву. И что нового придумано в «крапивной кулинарии» сейчас.

Дегустация крапивной еды: пробуем травяные сборы, авторское варенье, домашний бездрожжевой хлеб и пирожки. После дегустации будет воз-можность приобрести травяные сборы и варенье.

Доступно 20 мест, обязательна предварительная регистрация на TimePad. Для участников будет организован транспорт из Тулы в Богучарово и обратно.

13:00 — 15:00 — «Конструктор стихов» от Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля .

Приглашаем детей от 6 лет в нашу литературную мастерскую, чтобы вместе читать, сочинять стихи, придумывать интересные рифмы и забавные слова. Во время занятия с детьми на примере нескольких произведений Г. Сапгира, В. Маяковского и Саши Чёрного мы поговорим о том, чем стихотворение (поэзия) отличается от прозы, что такое рифма и ритм, как измерить размер стихотворения, что такое белый стих и бес-конечное стихотворение. Участники занятия попробуют вместе сочи-нить несколько разных по форме стихов и поиграют в различные игры со словами. Также ребята не только сами подберут и поменяют рифмы к некоторым детским стихотворениям Г. Сапгира, В. Маяковского и Саши Чёрного, но и придумают собственные картинки к стихам поэтов.

Ведут занятие Наталья Леонова, зав. экскурсионным сектором «Дом И. С. Остроухова в Трубниках», Юлия Горбова, научный сотрудник от-дела «Дом И. С. Остроухова в Трубниках».

Доступно 20 мест, обязательна предварительная регистрация на TimePad. Для участников будет организован транспорт из Тулы в Богучарово и обратно.

13:00 — 15:00 — Детская площадка: игры на воздухе.

15:00 — 16:00:

лекция Леонида Тишкова о визуальной поэзии. Доступно 20 мест, обязательна предварительная регистрация на TimePad. Для участников будет организован транспорт из Тулы в Богучарово и обратно.

лекция Оксаны Васякиной о визуальном в женской поэзии. Оксана Васякина — российская писательница, поэтесса и феминистка. Входила в лонг-лист литературной премии «Дебют» (2013). Первая книга стихов Оксаны Васякиной «Женская Проза» вошла в шорт-лист Премии Андрея Белого (2016 год) и Премии имени Аркадия Драгомощенко (2016). Дипломант премии «Московский счёт». В 2019 году стала лауреатом первой степени литературной премии «Лицей» с поэмой «Когда мы жили в Сибири». В 2019 году вошла в длинный список премии имени Александра Пятигорского. В 2021 году роман «Рана» вошёл в шорт-лист 16-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Доступно 20 мест, обязательна предварительная регистрация на TimePad. Для участников будет организован транспорт из Тулы в Богучарово и обратно.

16:00 — 18:00 — финальная читка поэтов и презентация сборника фестиваля.

18:30 — выезд автобусов со зрителями в Тулу.

С 11:00 до 19:00 — Выставка проектов возрождения усадьбы от студентов МАРХИ.

Для зарегистрированных зрителей будет организован транспорт из Тулы от площади Ленина в Богучарово в 12:00 и 14:00. Из Богучарова в Тулу автобус отправится в 18:30.