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Убийство должника у ДК: житель Ревякино отправится за решетку
Фото: архив Myslo.

Убийство должника у ДК: житель Ревякино отправится за решетку

Преступление произошло 9 лет назад.

В Ясногорске 51-летний Игорь Иванушкин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что вечером 18 июня 2012 года обвиняемый встретился со знакомым у ревякинского Дома культуры. Знакомый долгое время не возвращал деньги, которые брал в долг, и хотел снова попросить отсрочку. Мужчины поссорились, и обвиняемый дважды ударил потерпевшего по голове. От полученных ударов тот потерял сознание и был госпитализирован. Спустя неделю 27-летний мужчина скончался в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:10 +1
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