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Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок
Фото: архив Myslo.

Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок

Ориентировочно, на май следующего года.

Правительство Тульской области и Управление Роспотребнадзора по Тульской области сочли нецелесообразным проведение книжного фестиваля «ЛитераТула» с 3 по 5 сентября в кластере «Октава», сообщили организаторы фестиваля. В связи с этим «ЛитераТула» переносится на неопределенное время:
 
– Нам больно об этом сообщать, но это так. Мы вынуждены перенести «ЛитераТулу». Тему фестиваля мы обозначили как «Настоящее время». И именно оно, настоящее время, сыграло с нами злую шутку. Спасибо всем партнерам и участникам фестиваля, которые ждали «ЛитераТулу» и готовились к ней, как мы. В ближайшее время мы определим новые даты фестиваля и сообщим о них всем, — прокомментировала перенос события продюсер фестиваля Ирина Рочева.
 
Книжный фестиваль «ЛитераТула» впервые прошел в Туле в 2016 году. Возможные новые даты проведения фестиваля «ЛитераТула» — 13-15 мая 2022 года. Следить за новостями события можно на сайте literatula.ru.
 
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