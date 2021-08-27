Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок

Фото: архив Myslo.

Правительство Тульской области и Управление Роспотребнадзора по Тульской области сочли нецелесообразным проведение книжного фестиваля «ЛитераТула» с 3 по 5 сентября в кластере «Октава», сообщили организаторы фестиваля. В связи с этим «ЛитераТула» переносится на неопределенное время:

– Нам больно об этом сообщать, но это так. Мы вынуждены перенести «ЛитераТулу». Тему фестиваля мы обозначили как «Настоящее время». И именно оно, настоящее время, сыграло с нами злую шутку. Спасибо всем партнерам и участникам фестиваля, которые ждали «ЛитераТулу» и готовились к ней, как мы. В ближайшее время мы определим новые даты фестиваля и сообщим о них всем, — прокомментировала перенос события продюсер фестиваля Ирина Рочева.