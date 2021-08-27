новости
новости
Регистрация
Тульский мормон вместо разговора с американскими собратьями получил 15 суток ареста
Фото: канал "Тула. Экстремизм"

Тульский мормон вместо разговора с американскими собратьями получил 15 суток ареста

Такое наказание ему было назначено за размещение в социальной сети материалов экстремистского характера.

Тульский суд вынес решение по делу уроженца Плавска Сергея С. Мужчина, являющийся последователем мормонов, обвинялся в размещении в Сети материалов экстремистского характера.

Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», в начале года Сергей был оштрафован на 30 тысяч рублей по ст. 5. 26 КоАП РФ за размещение в социальной сети православных икон в оскорбительном виде.

В марте он вновь проявил свои экстремистские наклонности в социальной сети и был арестован на 10 суток. Летом всё повторилось – мужчина разместил на своей странице изображения с нацистской символикой.

На суде Сергей С. отказался давать какие-либо объяснения, заявив, что будет разговаривать исключительно с представителем руководства мормонов США.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:28 −1
Другие статьи по темам
Событие
экстремизмадминистративный арестэкстремистские материалыэкстремизм в соцсетях
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: любителю тонировки поворотники не нужны
«Накажи автохама»: любителю тонировки поворотники не нужны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.