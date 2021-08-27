Тульский мормон вместо разговора с американскими собратьями получил 15 суток ареста

Фото: канал "Тула. Экстремизм"

Такое наказание ему было назначено за размещение в социальной сети материалов экстремистского характера.

Тульский суд вынес решение по делу уроженца Плавска Сергея С. Мужчина, являющийся последователем мормонов, обвинялся в размещении в Сети материалов экстремистского характера.

Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», в начале года Сергей был оштрафован на 30 тысяч рублей по ст. 5. 26 КоАП РФ за размещение в социальной сети православных икон в оскорбительном виде.

В марте он вновь проявил свои экстремистские наклонности в социальной сети и был арестован на 10 суток. Летом всё повторилось – мужчина разместил на своей странице изображения с нацистской символикой.

На суде Сергей С. отказался давать какие-либо объяснения, заявив, что будет разговаривать исключительно с представителем руководства мормонов США.