новости
новости
Регистрация
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой: опубликованы фотографии с места происшествия
Фото УГИБДД по Тульской области.

Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой: опубликованы фотографии с места происшествия

В страшной аварии погиб 30-летний мужчина.

УГИБДД по Тульской области опубликовало фотографии с ДТП, которое случилось сегодня, 25 августа, на 86-м километре автодороги Тула-Калуга-Михайлов-Рязань.
 
Напомним, столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль каршеринга. Предположительно, 30-летний водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель автомобиля каршеринга погиб. 
 
Детали ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. 
Галерея
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой, Фото: 1
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой, Фото: 2
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой, Фото: 3
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой, Фото: 4
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой, Фото: 5
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
смертельное ДТПпогиб водитель
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ягода малинка оп-оп-оп, крутит головой залетает в топ»: Ваня Дмитриенко и Хабиб выступят в Туле
«Ягода малинка оп-оп-оп, крутит головой залетает в топ»: Ваня Дмитриенко и Хабиб выступят в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.