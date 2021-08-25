Фото УГИБДД по Тульской области.
Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой: опубликованы фотографии с места происшествия
В страшной аварии погиб 30-летний мужчина.
УГИБДД по Тульской области опубликовало фотографии с ДТП, которое случилось сегодня, 25 августа, на 86-м километре автодороги Тула-Калуга-Михайлов-Рязань.
Напомним, столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль каршеринга. Предположительно, 30-летний водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель автомобиля каршеринга погиб.
Детали ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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