Смертельное ДТП с автомобилем каршеринга под Тулой: опубликованы фотографии с места происшествия

Фото УГИБДД по Тульской области.

В страшной аварии погиб 30-летний мужчина.

УГИБДД по Тульской области опубликовало фотографии с ДТП, которое случилось сегодня, 25 августа, на 86-м километре автодороги Тула-Калуга-Михайлов-Рязань.