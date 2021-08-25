В Туле реконструкцию Московского путепровода оценили в 1,4 млрд рублей

В Туле объявлен тендер на реконструкцию Московского путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом пишет RosTender.info.

Заказчиком выступило управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Напомним, путепровод, реконструкция которого завершится не позднее 15 декабря 2023, находится на ул. Октябрьской между ул. Пузакова и Токарева.

Проект реконструкции был разработан воронежской организацией ООО «Мостдорпроект-плюс».

Работы будут выполняться в два этапа — на первом подрядчику предстоит устроить элементы ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции, разобрать конструкции левой половины существующего путепровода и построить новую левую часть путепровода.

Второй этап включат работы над правой половиной путепровода, в том числе строительство новой правой части путепровода с подходами и объединение их с левой частью, а также устройство подпорных стенок и опор.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 сентября.

С победителем заключат контракт на 1,4 млрд рублей, источником финансирования послужит бюджет муниципального образования города Тула.