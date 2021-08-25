новости
новости
Регистрация
В Туле реконструкцию Московского путепровода оценили в 1,4 млрд рублей

В Туле реконструкцию Московского путепровода оценили в 1,4 млрд рублей

Ремонт должен завершиться не позднее 15 декабря 2023 года.

В Туле объявлен тендер на реконструкцию Московского путепровода в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом пишет RosTender.info.

Заказчиком выступило управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Напомним, путепровод, реконструкция которого завершится не позднее 15 декабря 2023, находится на ул. Октябрьской между ул. Пузакова и Токарева.

Проект реконструкции был разработан воронежской организацией ООО «Мостдорпроект-плюс».

Работы будут выполняться в два этапа — на первом подрядчику предстоит устроить элементы ограждения для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции, разобрать конструкции левой половины существующего путепровода и построить новую левую часть путепровода.

Второй этап включат работы над правой половиной путепровода, в том числе строительство новой правой части путепровода с подходами и объединение их с левой частью, а также устройство подпорных стенок и опор.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 сентября.

С победителем заключат контракт на 1,4 млрд рублей, источником финансирования послужит бюджет муниципального образования города Тула.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
реконструкция Московского путепроводатендерремонт
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ягода малинка оп-оп-оп, крутит головой залетает в топ»: Ваня Дмитриенко и Хабиб выступят в Туле
«Ягода малинка оп-оп-оп, крутит головой залетает в топ»: Ваня Дмитриенко и Хабиб выступят в Туле
«Люба, мне очень больно. Я не могу дышать»: в Туле пациент ковидного госпиталя покончил с собой
«Люба, мне очень больно. Я не могу дышать»: в Туле пациент ковидного госпиталя покончил с собой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.