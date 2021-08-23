Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Ясногорске при пожаре в дачном доме погибла женщина
Происшествие случилось ночью.
23 августа в 00.50 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в Ясногорске в СНТ «Рябинушка».
На месте происшествия работали два пожарных расчета. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Тульской области, в результате ЧП в дачном доме сгорела и обрушилась кровля, постройка выгорела полностью.
На пожаре погибла 46-летняя женщина.
Причина происшествия устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие