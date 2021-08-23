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В Ясногорске при пожаре в дачном доме погибла женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ясногорске при пожаре в дачном доме погибла женщина

Происшествие случилось ночью.

23 августа в 00.50 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в Ясногорске в СНТ «Рябинушка».

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Тульской области, в результате ЧП в дачном доме сгорела и обрушилась кровля, постройка выгорела полностью.

На пожаре погибла 46-летняя женщина.

Причина происшествия устанавливается.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:38 0
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