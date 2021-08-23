СМИ: В Туле задержали агента спецслужб Украины

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В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Шпионаж».

В Туле с поличным задержан агент спецслужб Украины, собиравший данные о перспективном стрелковом оружии России, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанный собирал сведения, составляющие государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним. По данным ФСБ, задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.