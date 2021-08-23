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СМИ: В Туле задержали агента спецслужб Украины
фото: РИА Новости

СМИ: В Туле задержали агента спецслужб Украины

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Шпионаж».

В Туле с поличным задержан агент спецслужб Украины, собиравший данные о перспективном стрелковом оружии России, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. 
 
Задержанный собирал сведения, составляющие государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним. По данным ФСБ, задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
 
- Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения, - заявили в пресс-службе ведомства.
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