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СМИ: В Туле задержали агента спецслужб Украины
В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Шпионаж».
В Туле с поличным задержан агент спецслужб Украины, собиравший данные о перспективном стрелковом оружии России, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Задержанный собирал сведения, составляющие государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним. По данным ФСБ, задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
- Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения, - заявили в пресс-службе ведомства.
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