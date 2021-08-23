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В Тульской детской областной больнице работает ретинальная педиатрическая камера
Фото минздрав по Тульской области

В Тульской детской областной больнице работает ретинальная педиатрическая камера

Более 50 маленьких пациентов в этом году прошли скрининг органов зрения на современном диагностическом оборудовании.

С начала года в детской областной больнице работает ретинальная педиатрическая камера — аппарат для ранней диагностики патологий глазного дна.

С помощью прибора врач может увидеть и сфотографировать глазное дно ребенка, диагностировать заболевания сетчатки и другие внутриглазные патологии. Исследование особенно важно для младенцев, родившихся раньше срока. У них возможно появление ретинопатии недоношенных — нарушения кровоснабжения сетчатки, которое может привести к ее отслоению и слепоте. До этого года для проведения такого вида диагностики зрения маленькие пациенты направлялись в другие регионы.

«В этом году скрининг органов зрения с помощью ретинальной камеры у нас прошли более 50 малышей, у 15 из них были выявлены нарушения. Сейчас они проходят лечение», — сообщил заведующий офтальмологическим отделением Тульской детской областной больницы Николай Гилизов.

Благодаря установке ретинальной камеры маленькие пациенты проходят все обследования в одном медучреждении, что позволяет быстрее установить диагноз и как можно раньше начать лечение. Такой же аппарат работает в областном перинатальном центре — в отделении патологии новорожденных.

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