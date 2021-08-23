В Тульской области начальник уголовно-исполнительной инспекции вывозил осужденных к себе домой – работать

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Мужчина уже уволен. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В Ефремове 43-летний бывший начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области Владимир К. и его 25-летний подельник [руководитель одного из муниципально-казенных учреждений – МКУ] Дмитрий И. обвиняются в превышении должностных полномочий.

По предварительным данным, Владимир К. выбирал осужденных, приговоренных к обязательным работам, после чего приказывал готовить документы об отбывании ими наказания в МКУ. Руководитель муниципального казенного учреждения эти документы подписывал. И вместо общественно полезных работ осужденные трудились дома у Владимира К.

Всего в его уголовном деле 6 эпизодов. Мужчина был арестован 30 апреля, 21 мая меру пресечения изменили на домашний арест.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.