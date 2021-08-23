новости
новости
Регистрация
В Тульской области начальник уголовно-исполнительной инспекции вывозил осужденных к себе домой – работать
фото: архив MySlo

В Тульской области начальник уголовно-исполнительной инспекции вывозил осужденных к себе домой – работать

Мужчина уже уволен. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В Ефремове 43-летний бывший начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области Владимир К. и его 25-летний подельник [руководитель одного из муниципально-казенных учреждений – МКУ] Дмитрий И. обвиняются в превышении должностных полномочий.
 
По предварительным данным, Владимир К. выбирал осужденных, приговоренных к обязательным работам, после чего приказывал готовить документы об отбывании ими наказания в МКУ. Руководитель муниципального казенного учреждения эти документы подписывал. И вместо общественно полезных работ осужденные трудились дома у Владимира К.
 
Всего в его уголовном деле 6 эпизодов. Мужчина был арестован 30 апреля, 21 мая меру пресечения изменили на домашний арест. 
 
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:07 +3
Другие статьи по темам
Прочее
уголовное делоЕфремовзаставлял работать зековСледственный комитет
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Туле
ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Туле
Тульский мясокомбинат открывает вакансию повар
Тульский мясокомбинат открывает вакансию повар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.