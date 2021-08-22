новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: Lexus и двойная сплошная
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: Lexus и двойная сплошная

Наш читатель прислал в редакцию Myslo видеозапись нарушения ПДД.

- Воскресенье, 22 августа, 10.46. Московское шоссе, 23, цветочный магазин-оптовка. Чел на «Лексусе» внезапно начинает подрезать меня, отъезжая от магазина, без поворотника перестраивается передо мной. Затем включает поворотник и уходит через двойную сплошную влево, через пешеходный переход. Хотя внизу справа через 150 метров разрыв для поворота, — написал Роман.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: на Косой Горе водитель Chevrolet пошёл на обгон через сплошную
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на Косой Горе водитель Chevrolet пошёл на обгон через сплошную
вчера, в 19:27, 28 1838 -1
На Тульском шоссе в Ефремове встретились сразу два автохама: видео
Жизнь Тулы и области
На Тульском шоссе в Ефремове встретились сразу два автохама: видео
20 августа, в 19:38, 13 2252 3
«Накажи автохама»: в центре Тулы водитель «Мерседеса» решил пожечь резину на светофоре
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в центре Тулы водитель «Мерседеса» решил пожечь резину на светофоре
19 августа, в 20:14, 124 2790 -5
«Накажи автохама»: автобусы паркуются под запрещающим знаком на ул. Маргелова
Дежурная часть
«Накажи автохама»: автобусы паркуются под запрещающим знаком на ул. Маргелова
19 августа, в 07:38, 40 2041 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
накажи автохамадвойная сплошная
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ремонт по-тульски: Дорожники заасфальтировали входную дверь в частном доме
Ремонт по-тульски: Дорожники заасфальтировали входную дверь в частном доме
Экоактивисты выяснили, кто загрязняет реку Дон в Кимовском районе
Экоактивисты выяснили, кто загрязняет реку Дон в Кимовском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.