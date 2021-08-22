«Накажи автохама»: Lexus и двойная сплошная

Кадр из видео.

- Воскресенье, 22 августа, 10.46. Московское шоссе, 23, цветочный магазин-оптовка. Чел на «Лексусе» внезапно начинает подрезать меня, отъезжая от магазина, без поворотника перестраивается передо мной. Затем включает поворотник и уходит через двойную сплошную влево, через пешеходный переход. Хотя внизу справа через 150 метров разрыв для поворота, — написал Роман.

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