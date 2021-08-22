Ремонт по-тульски: Дорожники заасфальтировали входную дверь в частном доме

Тулячка рассказала на своей странице в Instagram, что во время ремонта дорожные рабочие заасфальтировали дверь в ее дом. Это произошло на пересечении улиц Хлебной и Буденного.

- Рабочие заложили мне дверь, засыпали ее асфальтом. Плюсом ко всему они попытались ее еще и обрезать! — возмутилась тулячка.

По словам девушки, рабочие обещали исправить ситуацию, но пока ничего не изменилось.