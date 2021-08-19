Пешего тревел-блогера в Тульской области остановили гаишники
Правда, повод был приятный.
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поприветствовали на территории региона блогера и путешественника bulava585. Напомним, он направляется пешком из Москвы в Крым.
В данный момент Bulava передвигается по территории нашего региона вдоль автодороги М-4 «Дон». На днях он побывал в Богородицке и снял об этом ролик для Tik-Tok.
@bulava585
пешком 1800 км экскурсия по городу Богородицк ##bulava585 ##рекомендации ##крымпешком ##рекомендациях? оригинальный звук — Bulava
Сотрудники ГИБДД встретили блогера недалеко от села Кузовка Богородицкого района. Ему вручили светоотражающий жилет, чтобы он мог безопасно путешествовать даже в темное время суток с соблюдением ПДД.
@bulava585
подарок госавтоинспекции тульской области##рек ##bulava585 ##рекомендациях ##крымпешком? оригинальный звук - Bulava
- Полицейские пожелали блогеру успешного достижения поставленной цели и выразили уверенность, что от Тульской области у него останутся самые хорошие впечатления, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.