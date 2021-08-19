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Пешего тревел-блогера в Тульской области остановили гаишники
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Пешего тревел-блогера в Тульской области остановили гаишники

Правда, повод был приятный.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поприветствовали на территории региона блогера и путешественника bulava585. Напомним, он направляется пешком из Москвы в Крым.

В данный момент Bulava передвигается по территории нашего региона вдоль автодороги М-4 «Дон». На днях он побывал в Богородицке и снял об этом ролик для Tik-Tok.

 

@bulava585

пешком 1800 км экскурсия по городу Богородицк ##bulava585 ##рекомендации ##крымпешком ##рекомендациях

? оригинальный звук — Bulava

Сотрудники ГИБДД встретили блогера недалеко от села Кузовка Богородицкого района. Ему вручили светоотражающий жилет, чтобы он мог безопасно путешествовать даже в темное время суток с соблюдением ПДД.

 

@bulava585

подарок госавтоинспекции тульской области##рек ##bulava585 ##рекомендациях ##крымпешком

? оригинальный звук - Bulava

 

- Полицейские пожелали блогеру успешного достижения поставленной цели и выразили уверенность, что от Тульской области у него останутся самые хорошие впечатления, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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