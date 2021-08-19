Пешего тревел-блогера в Тульской области остановили гаишники

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поприветствовали на территории региона блогера и путешественника bulava585. Напомним, он направляется пешком из Москвы в Крым.

В данный момент Bulava передвигается по территории нашего региона вдоль автодороги М-4 «Дон». На днях он побывал в Богородицке и снял об этом ролик для Tik-Tok.

Сотрудники ГИБДД встретили блогера недалеко от села Кузовка Богородицкого района. Ему вручили светоотражающий жилет, чтобы он мог безопасно путешествовать даже в темное время суток с соблюдением ПДД.

- Полицейские пожелали блогеру успешного достижения поставленной цели и выразили уверенность, что от Тульской области у него останутся самые хорошие впечатления, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.