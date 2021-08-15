В Тульской области завершился второй этап обязательной вакцинации
Обязательная вакцинация от коронавируса была введена для отдельных категорий граждан.
15 августа в нашем регионе завершился второй этап обязательной вакцинации. Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса была введена для отдельных категорий граждан. К ним отнесли работников торговли, образования, здравоохранения, общепита, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, госслужащих и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.
По состоянию на 9 августа первый этап вакцинации прошли 515 тыс. 482 человека, второй этап (полная вакцинация) прошли 415 тыс. 840 человек.
«С гордостью хочу сказать, что мы в целом по РФ занимаем седьмое место по выполнению плана вакцинации. У нас выполнение плана составляет 71,25%, или третье место в ЦФО», — сообщил заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.
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