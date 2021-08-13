В Новомосковске Suzuki проехал по встречке, влетел в отбойник и поехал дальше: видео

В социальных сетях появилось видео с автомобилем Suzuki, водитель котороо грубо нарушает ПДД. Сначала он еде по встречной полосе, затем врезался в отбойник, снова улетает на встречку и на значительной скорости продолжает там движение. Потом автомобиль все же возвращается на свою полосу и там останавливается на обочине.

Однозначно назвать причину такого поведения на дороге сложно. Нельзя исключать, что водителю стало плохо во время движения.