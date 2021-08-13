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Чем кормили мини-пигов? В тульском трогательном зоопарке нашли нарушения

Чем кормили мини-пигов? В тульском трогательном зоопарке нашли нарушения

Об этом сообщил Россельхознадзор.

В июне 2021 года специалисты территориального Управления Россельхознадзора провели проверку деятельности Трогательного зоопарка. В зоопарке содержатся разные виды животных, в том числе мини-пиги (карликовая домашняя свинья).

В результате проверки выявлены нарушения требований закона РФ «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», а именно:

  • на кормокухне в морозильной камере хранилась продукция животного происхождения (грудка куриная и куриные желудки, общим весом 30 кг), предназначенная для кормления мини-пигов, без маркировочных ярлыков производителя.
  • отсутствие дезинфекционных ковриков для дезинфекции обуви.

В июле 2021 года Управлением должностное лицо ООО «ПрофСтрой» (трогательный зоопарк) привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 4 000 рублей.

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