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Дети прошли 40 км: Пропавших в Волово мальчиков обнаружили в Ефремове
Фото из архива Myslo.

Дети прошли 40 км: Пропавших в Волово мальчиков обнаружили в Ефремове

Накануне вечером полицейские региона разыскивали двух пропавших детей.

В отделение полиции «Воловское» поступило заявление жительницы деревни Турдей о безвестном отсутствии её приемных сыновей 14 и 12 лет.

На поиск детей были ориентированы все полицейские региона. Удалось установить, что дети ушли из дома днем, но до ночи их местонахождение оставалось неизвестным. Связи с ними не было.

Полицейские буквально прочесывали Воловский район и соседние населенные пункты. Искали в скверах, парках, магазинах, подъездах.

Ребят удалось обнаружить в первом часу ночи в одном из парков Ефремова. Предположительно, на фоне бытового конфликта с приемной матерью дети решили уйти гулять втайне от нее. Выбрались из дома через окно и пошли вдоль дороги в сторону Ефремова.

Мальчики проделали путь почти в 40 км, и решили остановиться в городском парке, где полицейские и нашли их.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось, угроз их жизни и здоровью нет. Полицией проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:33 +3
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