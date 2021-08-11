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В Ефремове фура врезалась в частный дом
фот: com/podsl71efr

В Ефремове фура врезалась в частный дом

Происшествие произошло вчера вечером.

Информация о необычном ДТП, которое произошло около школы №9 в Ефремове, опубликована в соцсетях. 
 
Примерно в 21.00 большегруз врезался в стену частного дома и перекрыл часть дороги. В результате происшествия никто не пострадал.
 
По словам местных жителей, в этот дом фуры врезаются уже в третий раз. При том, что для большегрузов запрещен проезд по центральным улицам города.
 
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