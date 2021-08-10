В Тульской области многодетные семьи могут оформить социальные выплаты онлайн

Ранее это можно было сделать только при личном обращении в ведомство.

В рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» на портале госуслуг Тульской области предусмотрена возможность подачи заявления на назначение и предоставление многодетным семьям и приемным матерям, награжденным почетным знаком Тульской области «Материнская слава», ежемесячной и единовременной выплаты на детей.

Услуга оказывается бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ранее подать заявление на такие выплаты можно было только при личном обращении в ведомство. Сейчас многодетные семьи смогут оформить всё, не выходя из дома, сэкономив драгоценное время.

– Перевод социально значимых услуг в электронный вид – одно из наиболее приоритетных направлений для нас. Наша задача – делать процесс оказания услуг более удобным и доступным для граждан, – сказал заместитель директора департамента информационной безопасности министерства по информатизации, связи и открытого управления Тульской области Алексей Макаренко.