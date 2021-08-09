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В Тульской области почти 416 тысяч человек полностью вакцинированы от коронавируса

В Тульской области почти 416 тысяч человек полностью вакцинированы от коронавируса

План по вакцинации выполнен на 71,25%.

Как сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский, в настоящее время медицинскую помощь стационарно получают 942 пациента, из которых 150 находятся в реанимации. 715 на кислородной терапии.
 
По словам Михаила Малишевского, при необходимости коечный фонд в кратчайшие сроки может быть увеличен до 2,5 тыс. Это возможно сделать за счет тех госпиталей, которые перешли на плановый режим.
Резерв коечного фонда сейчас более 20%, что по нормативам минздрава является для нашего региона нормой.
Запаса средств индивидуальной защиты для медперсонала и лекарств для пациентов при максимальной загрузке коечного фонда хватит более чем на два месяца.
 
Также заместитель министра здравоохранения Тульской области доложил губернатору, что в наш регион поставлено 605 тысяч 182 комплекта вакцины, из которых 29 972 — «Спутник Лайт». Всего первым этапом вакцинации принято 515 тыс. 482 человека, второй этап (полная вакцинация) прошли 415 тыс. 840 человек.
 
«С гордостью хочу сказать, что мы в целом по РФ занимаем седьмое место по выполнению плана вакцинации. У нас выполнение плана составляет 71,25%, или третье место в ЦФО», — сообщил Михаил Малишевский.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:19 −3
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